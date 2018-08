Savisaar ei ole veel pääsenud. Kohus võib langetada otsuse tagaselja

Tallinna ringkonnakohus tiris Edgar Savisaare juba maha kantud protsessi ootamatult uuesti rambivalgusse ja teatas eile pärastlõunal, et endise meeri ja erakonnajuhi kohtuasja tuleb jätkata. Juuni alguses leidis ju maakohus, et Savisaare kriminaalmenetlus tuleb lõpetada ja see seisukoht ei kuulu vaidlustamisele.

Vastu kõiki ootusi leidis ringkonnakohus, et tervislikel põhjustel menetluse lõpetamine on siiski vaidlustatav, ja põrmustas maakohtu määruse täielikult, nimetades kohtulahendit põhjendamatuks ja ebaseaduslikuks. Kolmest kohtunikust koosnev kolleegium tõdes, et tervelt kaks meditsiiniekspertiisi on tunnistanud Savisaare kohtukõlblikuks ja maakohus poleks pidanud lähtuma ainult ühe arsti eriarvamusest.

„Ekspertide komisjon on Savisaarel diagnoositud kroonilistest haigustest hoolimata korduvalt tunnistanud tema terviseseisundi selliseks, mis võimaldab võtta osa kohtuistungitest ja süüdimõistmise korral kanda karistust,” märkis kohus. „Maakohtus aluseks võetud ühe eksperdi eriarvamus ei saa kummutada ekspertide komisjoni enamuse arvamust.”