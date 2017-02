Eile toimunud Keskerakonna Tallinna nõukogu koosolekul nimetati sügisesteks kohalikeks valimisteks erakonna esinumbriks Lasnamäel Mihhail Kõlvart ja Mustamäel Taavi Aas.

Mõlema kandideerimiseks tegi ettepaneku Keskerakonna esimees Jüri Ratas ja Tallinna nõukogu toetas mõlemat kandidaati. Seda, kas Lasnamäe senine esinumber Edgar Savisaar kandideerib nimekirjas tagapool või hoopis mõnes teises ringkonnas, ei osanud erakonna pressiesindaja Andre Hanimägi öelda. „Nimekirjad pole veel kinnitatud,” sõnas ta.

Kas Lasnamäe senine esinumber Edgar Savisaar kandideerib nimekirjas tagapool või hoopis mõnes teises ringkonnas, veel ei tea.

„Aas ja Kõlvart on kogenud linnajuhid, kes on andnud suure panuse Eesti pealinna arendamisse. Tegemist on võimekate juhtidega ning mis veelgi olulisem – tugevate meeskonnamängijatega, kelle peale võib loota ka raskematel aegadel,” rõhutas Ratas. „Oluliseks kaalukeeleks seniste linnajuhtide toetamisel on kindlasti linna rahulolu uuring, mis tõi välja, et 95% pealinna elanikest on Tallinna elukeskkonnaga rahul,” lisas ta.

Kellest saab linnapeakandidaat?

Delfi andmetel jagunesid Keskerakonna Tallinna nõukogu liikmete hääled nii, et Kõlvart sai kümme ja Savisaar ühe hääle. Hanimägi ei soovinud seda kinnitada, kuid nentis, et Lasnamäe esinumbrit valides arutati kolme inimese üle, hääled jagunesid kahe vahel.

Eile pandi paika kahe suurema linnaosa esinumber, kuid linnapea kandidaat veel selgunud pole. „Linnapea kandidaat võib olla ka üks neist kahest väga tugevast kandidaadist, kuid see ei ole kindlasti mitte päevakorras. Me jõuame selleni peagi,” sõnas Hanimägi ja lisas, et ei maksa teha järeldust, et erakonna linnapea kandidaat on kindlasti Kõlvart või Aas.