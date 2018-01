Savisaare kehv tervis võib viia tema süüdistuse eraldamiseni

Edgar Savisaare protsessi arutelu Harju maakohtus lükkus eile taas edasi, sest Savisaar on jälle haiglaravil. Savisaare kaitsja Oliver Nääs taotleb kohtult Savisaarele uue terviseekspertiisi tegemist, et saada selgeks, kas veteranpoliitik on ikka võimeline protsessil osalema. Ühtlasi kaalub kohus võimalust eraldada Savisaare süüdistus ülejäänud kohtuasjast.