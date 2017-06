Savisaare kohtuprotsessi sadakond istungit jäävad varjutama Eesti eesistumist ja kohalikke valimisi

Ekspertiis tunnistas Edgar Savisaare tervise kohtukõlblikuks tingimusel, et arst on kohtus kogu aeg tema kõrval.



Istungid algavad nädala pärast ning kestavad Eesti EL-i eesistumise ja kohalike valimiste ajal vähemalt 2018. aasta sügiseni.



Keskerakond eesotsas peaminister Jüri Ratasega püüab hoiduda vastamast, kas lõpuks poleks aeg Savisaar linnapea ametist taandada.

Eesti kohtuekspertiisi instituut saatis eile Harju maakohtule hinnangu, et Edgar Savisaarel on küll mitu tervisehäda, kuid ta on sellegipoolest võimeline korruptsioonis süüdistatuna kohtuistungil osalema ja süüdimõistmise korral karistust kandma. Maakohus ei viivitanud ja andis kohe avalikkusele teada, et protsess algab.

Asja sisulist arutamist alustatakse 12. juunil, tuleval esmaspäeval. Kavas on sadakond istungit, mis jaotatakse 13-ks kolmepäevaseks plokiks. Harju maakohtu avalike suhete teenistuse juhi Janar Filippovi sõnul tähendab see, et kui keegi venitamistaktikat ei kasuta, saadakse esimese kohtuastme istungitega ühele poole järgmise aasta septembri keskel. Esimesed istungid peetakse nüüd, juuni alguses. Siis tuleb peale juulikuine kohtute puhkusteaeg ja istungid jätkuvad augustis.