Savisaare protsessi eelistungi põhiküsimus: kas kaitsja teeb juttu tervisest?

Foto: Andres Putting

Täna kell üheksa kogunevad Harju maakohtusse advokaadid, juhtiv riigiprokurör ja kohtunik koos abilistega, et panna paika suurt tähelepanu pälvivate kohtuistungite toimumisajad.



Paljud asjaosalised on mõista andnud, et nende huvides on kohtuasjaga esimesel võimalusel pihta hakata. Mis ajaks avaistung määratakse, sõltub mõistagi ka kohtu järjekorrast.