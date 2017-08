Savisaare protsessil pööratakse täna pilgud Villu Reiljanile. Mida ta välja räägib?

Suures ulatuses altkäemaksu võtmises ja rahapesus süüdistatava Keskerakonna endise esimehe Edgar Savisaare jt kohtualuste protsess sai eile hommikul lõpuks liikuma, kui maakohtu kohtunik Anne Rebane lükkas tagasi Savisaare kaitsja Oliver Nääsi taotluse teha uus terviseekspertiis, pärast seda, kui Savisaar ise oli kohtus sõna võtnud. „Eksperdid ütlesid, et olen piisavalt terve kohtumenetluses osalemiseks. Kui saan osaleda kohtumenetluses, saan osaleda ka valimistel,” ütles Savisaar, rõhutades, et poliitika ja kohtupidamine tuleks lahus hoida ning tuues esile uue asjaolu, et elas hiljuti üle insuldi.

Päeva jooksul jõudsid oma avakõne esitada nii riigiprokurör Steven-Hristo Evestus kui ka kaitsjad. Järgmistel päevadel kutsub prokuratuur ette tunnistajaid ja esitab tõendusmaterjali.

Veel enne seda astuvad täna kohtu ette ütlusi andma juba maadevahetuse kohtuasjas altkäemaksu võtmise eest süüdi mõistetud endine Rahvaliidu juht Villu Reiljan ja endine Põhja-Tallinna linnaosavanema asetäitja Priit Kutser. Mõlemad loodavad sellele, et pärast ütluste andmist saavad nad prokuratuurilt parema kokkuleppe.