Ekspertiisis ei saa osaleda arstid, kellel on varasem kokkupuude Edgar Savisaare raviga.

Harju maakohus määras Edgar Savisaarele kohtuarstliku komisjoniekspertiisi, milles tuleb saada vastused küsimustele: kas Savisaar on parandamatult raskesti haigestunud ja kui on, siis kas ta on võimeline kriminaalmenetluses osalema ja karistust kandma?