Tallinna ning ettevõtja Jaak Roosipuu ja Klaus Scheeli pärijate vahel aastakümneid Pirita jõe äärse krundi pärast hõõgunud tüli võib peagi lõkkele lüüa.



Vaidlus seisab Harju maavanema otsuse taga, millest sõltub, kes kelle kohtusse kaebab.



Suurimat ohtu tunneb Pirita spordikeskus, mille terviseradu kasutavad trenniks sajad lapsed ja looduses liikumiseks tuhanded kohalikud.

Omandivaidlus Pirita jõe ürgoru väärtusliku maatüki ja mõisahoonete üle on kestnud terve Eesti taasiseseisvumisjärgse aja. Krunt on andnud ainest nii mitmeks kohtuvaidluseks, et ka asjaosalised ise enam nende täpset arvu ei mäleta. Tulemus on aga see, et krunti pole siiani isegi kinnistusraamatusse kantud ja seal lagunevad mõisahooned on arvel vallasvarana.

Saaga seni viimane vaatus sai alguse 2014. aasta novembris, kui Tallinna volikogu otsustas terviseradade alla jääva maa maareformi seaduse alusel linna omandisse taotleda. Krundi nõudeõiguse omanikud Kose Koolituskeskuse OÜ ning John ja Ronald Scheel vaidlustasid linnavolikogu otsus