SDE hooldekodukoha valimislubaduse ja ministeeriumi seisukoha vahel haigutab pea 200 miljoni eurone auk

SDE volikogu käis eelmisel nädalal enne suvepäevi välja esimese valimislubaduse: pensioni eest peab saama hooldekodukoha. Pressiteates silus erakond hinnakat lubadust ja selgitas, et kitsaskohtade lahendamiseks tuleb motiveerida kohalikke omavalitsusi sotsiaalteenuste arendamisel, et hooldekodu poleks mugavaim lahendus, sest see on kõige kulukam. Ent sõnum jäi samaks: omastehooldus tuleb niimoodi ümber korraldada, et tulevikus garanteeriks pension hooldekodukoha.