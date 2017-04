SDE ja IRL-i toetajate hinnang Ratasele langeb

Kuigi Ratase reiting jäi aprillis samale tasemele kui märtsis, on Keskerakonna võimupartnerite toetajate rahulolu hakanud vähenema.

Peaminister Jüri Ratas on juba kuu aega olnud järjest tugevneva kriitika all, mida on esile kutsunud eelkõige riigi eelarvestrateegia kokkupanek ja sündmused tema juhitavas Keskerakonnas. Kuigi see kõik Eesti Päevalehe tellitud ja Turu-uuringute AS-i tehtud küsitluse aega ei mahtunud, andsid 1000 küsitlusele vastajat ajavahemikus 28. märtsist 10. aprillini Ratasele keskmise hinde 3,34 – täpselt sama palju kui möödunud kuul märtsis.