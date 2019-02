SDE nimekirjas riigikokku kandideeriva võidusõitja Anastassia Kovalenko magistritööl lasub plagiaadikahtlus

„Võidusõitja Anastassia Kovalenko: pool mu lõputööst on kirjutatud lennukis,” teatas 2015. aasta 26. mai Õhtulehes ilmunud pealkiri. Loo sisu keskendus sellele, kuidas Kovalenko suudab tiheda võistlusgraafiku kõrval veel magistritööd kirjutada. Kovalenko tunnistas Õhtulehele, et kerge see pole ja näiteks kolmenädalase treeninglaagri ajal tuli juhendajaga suhelda telefoni ja meilide teel. Ühtlasi kinnitas ta: „Ei usu, et mu lõputöö kvaliteet välismaal võistlemise pärast kannatas.”

Paraku on praeguseks selgunud, et Kovalenko lõputöö kvaliteedi võib täielikult nullida hoopis loomevargus. Eesti Päevalehe uurimine näitab, et Kovalenko veidi üle 70-leheküljelises magistritöös on lehekülgede kaupa teistelt autoritelt viitamata kopeeritud materjali.

Kovalenko ütles, et on töötanud ausalt, kuid möönis, et ühel juhul on viitamine jäänud tõesti tähelepanuta.

Kui palju mõjutab plagiaadikahtlus Kovalenko poliitilist karjääri, on raske ennustada. Kovalenko on SDE üleriigilises nimekirjas üheksandal kohal, mis tähendab, et riigikokku pääseb ta niikuinii.