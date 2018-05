Seadusemuudatus avab Eesti firmadele ligipääsu kümnetele miljonitele eurodele

Äsja põhjustas lainetust uudis, et riigikokku on jõudnud eelnõu, mis kaotab Eestis olukorra, kus siinsed ettevõtted ei tohi toota sõjarelvi. On tõsi, et tegelikult on relvade tootmise vastu huvi tundvaid firmasid Eestis küll, kuid mahud saavad olla üsna pisikesed ega kasva väga suureks ka lähitulevikus, nii et suuri kodumaiseid relvatehaseid see muudatus niipea kaasa ei too.

Eraettevõtetele sõjarelvadega tegelemise õiguse andmise peamine ajend peitub tegelikult hoopis mujal, seal, kus liiguvad kümned miljonid eurod ja summad tulevikus ainult kasvavad. See valdkond on sõjatehnika hooldus