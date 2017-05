Koalitsioonierakonnad tahavad maksueelnõude ringitegemises täna kokkuleppele jõuda.

Valitsuserakondade esimehed istuvad täna jälle koos, et arutada IRL-i esimehe Helir-Valdor Seederi plaane teha ringi juba kokku lepitud maksumuudatused. Arutelud on kestnud mitu nädalat ja seni on teada üksnes see, et Seeder ei taha kolme maksu ja soovib ühisdeklaratsioone tagasi. Kust selleks raha peaks tulema, ei ole teada.