Seeder: esimeheks kandideerides polnud mul täpset plaani, mida maksudes muuta

IRL-i esimees Helir-Valdor Seeder ütleb, et Sven Sesterit ei saa kriitikat pälvinud rahanduspoliitikas süüdistada, sest ellu on viidud koalitsioonis kokku lepitut.

IRL-i uue esimehe Helir-Valdor Seederi sõnul vaadatakse maksumuudatuste ärajätmise katteallikate leidmiseks kõikidesse suundadesse.

Kuidas need maksud nüüd äkki IRL-ile vastuvõetamatuks muutusid? Mitu neist oli kirjas koalitsioonileppes, mille IRL-i volikogu teie juhtimisel heaks kiitis.

Üleöö ei ole midagi muutunud. IRL-ile on need koalitsioonis plaanitud lisamaksud algusest peale vastumeelsed olnud. Seda on ka väljendatud. Hääletus volikogus oli terviklik üldine hääletus, kas minna koalitsiooni koos selle lepinguga. Seal ei olnud ju valikut, et hakkame ükshaaval sorteerima. Oli läbirääkimiste tulemus, mis tuli valida kas tervikuna või lükata tagasi. Hiljem on arutelud nende maksuseaduste üle jätkunud ja jõutud järeldusele, et lepingusse pandud automaks ära jätta. Teine asi: kui läbirääkimistel kokku lepiti – ma ise osalesin ainult ühe korra –, oli taust teine kui praegu.