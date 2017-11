Seeder: IRL-ist välja astunute tegude tõttu ongi meie sõnum olnud hägune

IRL-i esimehe Helir-Valdor Seederi sõnul mõjus erakonna valimistulemusele halvasti, et KOV valimisteks valmistumise asemel tegeleti erakonna siseasjadega ja uute juhtide valimisega.

Kampaania ajal ütlesite, et välistate Tallinnas koalitsiooni Keskerakonnaga. Nüüd on IRL-il volikogu aseesimehe koht. Kuidas see kokku sobib?

Väga hästi käivad kokku. Opositsioonile kuuluv aseesimehe koht on nüüd IRL-i käes ja me saame valimiseelseid lubadusi oma viie mandaadiga nii palju ellu viia, kui palju see on võimalik. Selle taga pole mingit eelnevat kokkulepet Keskerakonnaga. Isegi ei ole sel teemal olnud mingeid läbirääkimisi või kompamisi. Kummaline, kuidas rõhutatakse, et kuna ka Keskerakonna liikmed on hääletanud Mart Luige poolt, siis on koostöö. Kui nad oma hääli ei oleks andnud, jäänuks aseesimees valimata. Siin ei tasu näha mingit tonti, uskumata mõlemat poolt, et mingit kokkulepet ei olnud.

Nii siiski paistab.

Aga nii kirjutage siis, et paistab. Meie kinnitame, et see nii ei ole.