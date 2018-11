Seeder: rändepakt peaks olema vastupidine, rännet ei tohiks soodustada ja Aafrikat peaks aitama kohapeal

Kuidas on nii läinud, et Isamaa on valitsuses üksi ÜRO ränderaamistiku vastu?

Me oleme algusest peale, kui rändepakt esile kerkis, olnud eri meelt. Olulist pööret viimaste päevade jooksul juhtunud ei ole.

Kas on ikka nii, et teie erakond on kogu aeg avaldanud vastuseisu? Märtsis täiendas justiitsminister Urmas Reinsalu Eesti seisukohti ja see kiideti valitsuses heaks.

Just-just. Kui vaadata märtsi istungi protokolli, siis juba seal on teinud Isamaa esindaja mitu ettepanekut. Näiteks peab Eesti suveräänne otsusõigus alles jääma ja pakt ei tohi kuidagi mõjutada riigi seadusandlust. Toona oli see informatiivne ja anti volitused läbirääkimisteks, mitte ei kiidetud heaks ühinemist. Pakti lõplik tekst valmis ju hiljem. Seega märtsis ei antud paktile heakskiitu. Sama protsess toimus ju ka riigikogu väliskomisjonis ja nii võib öelda, et ka EKRE ja teised on selle algusest peale heaks kiitnud. Ei ole.