Seeder võib IRL-is platsi puhtaks lüüa

IRL-i uus esimees võib peaaegu kogu IRL-i valitsusdelegatsiooni välja vahetada. Ainult Kaia Iva jääb.

Helir-Valdor Seeder pole praegu valitsuses minister. Varem on ta olnud põllumajandusminister, aga see koht on selles valitsuses Keskerakonna käes. Valitsuserakonna juhilt eeldatakse valitsusse kuulumist, seda soovib väga ka peaminister Jüri Ratas, aga mitme allika sõnul pole Seeder sellest sugugi vaimustatud.

Valitsuses oleks Seeder toimuvaga paremini kursis, kuigi miski ei keela Ratasel kutsuda Seederit valitsuskabineti istungitele, kus arutatakse mitteametlikus vormis olulisi poliitilisi küsimusi. Formaadile kabinet + Seeder viitas EPL juba eelmisel nädalal.

” Seeder võib seetõttu eelistada hoopis riigikogusse jäämist

Seederile ei meeldi väidetavalt pidevalt käia Brüsselis koosolekutel, kus midagi ei otsustata, sellal kui olulistel koosolekutel on ta alati kohal. Euroopa Liidu eesistumine aasta teises pooles paneb aga ministritele senisest veel suurema Euroopa Liiduga seotud koormuse.

Seeder võib seetõttu eelistada hoopis riigikogusse jäämist, et ta saaks keskenduda erakonnale, sõita mööda Eestit ringi ja valmistuda valimisteks.

Seeder ise ütles, et ta ei kommenteeri võimalikku valitsusse minekut ega teisi ministrikohti puudutavaid küsimusi enne, kui läbirääkimised koalitsioonipartneritega on läbi. Uus kohtumine sotsiaaldemokraatide ja keskerakondlastega on plaanis pühapäeval.

Mitu võimalikku ministrikohta

Kui Seeder läheks valitsusse, siis üheks võimalikuks ministrikohaks peetakse keskkonnaministri kohta, kus praegu on Marko Pomerants. Samal ajal on võimalik ka kaitseministri koht, sest Seeder on aktiivselt tegutsenud kaitseliidu juhtkogudes. Võimalik on ka rahandusministri koht, sest Seeder on olnud riigikogu eelarve kontrolli komisjoni juht ja tunneb riigirahandust.

” Kõige rohkem on ohus rahandusminister Sven Sesteri koht.

4% reitingu tõttu tuntakse IRL-is vajadust muutuste ja uute nägude järele. Kõige rohkem on ohus rahandusminister Sven Sesteri koht, kellele heidetakse ette uusi maksuseadusi. Asjaolu, et Sester viib ellu koalitsioonilepingut, millele IRL-i saadikud on ise alla kirjutanud, paljusid ei huvita.

Segadus Reinsaluga

Justiitsminister Urmas Reinsalu tegevus tekitab samuti segadust, aga tema väljavahetamise korral võib probleemiks kujuneda juriidilise haridusega asendaja leidmine. Justiitsministri kohale võiks ühe kandidaadina sobida politseitaustaga Raivo Aeg.

” Ilmselt on minek ka kaitseminister Margus Tsahknal.

Ilmselt on minek ka kaitseminister Margus Tsahknal, kelle kõige tõenäolisem asendaja on Marko Mihkelson. Eelmisel aastal valitsust vahetades tekitas suure tüli Mihkelsoni asemel Tsahkna kaitseministriks panek. Samal ajal pole Mihkelsoni kaitseministriks saamine kindel, sest enne IRL-i uue juhtkonna valimist tegeles ta koos erakonna eelmise esimehe Tsahknaga erakonna avaliku kritiseerimisega. Mihkelsoni populaarsus valijate seas töötab aga tema kasuks.

Samuti peab ilmselt ameti jätma keskkonnaminister Marko Pomerants, keda peetakse liiga nähtamatuks. Üksnes Seederile sisevalimistel konkurentsi pakkunud Kaia Iva võib oma ameti püsimises kindel olla.