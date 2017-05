Seederi võlukübar: kust tõmmata välja 200 miljonit eurot ärajäetavate maksude katteks?

On tõenäoline, et IRL-i esimees loobub magusamaksu ja pakendiaktsiisi ärajätmise nõudmisest.

Eilses Eesti Päevalehes ütles IRL-i esimees Helir-Valdor Seeder, et praegu koalitsioonipartnerite ette pandud neli maksumuudatust tekitaksid eelarvesse nelja aasta jooksul umbes 200 miljoni euro suuruse augu. Kuid ta ei öelnud, kuidas see kulu katta. Seni on ta viidanud ainult võimalikule kokkuhoiule.

Nimetatud 200 miljonit eurot tekib juhul, kui ei tule panditulumaksu, pakendiaktsiisi ega magusamaksu ja mingil kujul tuuakse tagasi abikaasade ühisdeklaratsioonide esitamise võimalus. Kõigi nende tõttu laekumata jääv tulu oleks 2018. aastal veidi alla 50 miljoni euro ja järgmistel suureneks.