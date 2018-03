On öö vastu 11. juulit 2017, kell näitab kolmandat tundi. Tallinna Õismäe tee suure kortermaja elanikud ärkavad järjestikuste paukude, pragina ja kummalise valguskuma ning seejärel juba siniste vilkurite ja suurte autode hääleka tegevuse peale. Aknast välja vaadates kaob inimestel viimanegi uneuim, sest suur osa nende majaesist on kõrgetes leekides. Paks must suits tõuseb taevasse ja levib üle Tallinna.