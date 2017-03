Justiitsminister Urmas Reinsalu leiab, et seksuaalse ahistamise paragrahvi ei ole otstarbekas karistusseadustikku panna.

Foto: Andres Putting

Urmas Reinsalu soov seksuaalset ahistamist mitte kriminaliseerida saab teravat kriitikat.

Justiitsminister Urmas Reinsalu esitles eelmisel nädalal riigikogus uut seaduseelnõu, millega hakatakse muutma naistevastast vägivalda käsitlevaid karistusseadustiku sätteid. Paljude ministri ettepanekutega on nõustutud, ent naisorganisatsioonide hinnangul on Reinsalu siiski paljugi tegemata jätnud. Nimelt on arvestamata jäetud korduv soovitus teha seksuaalsest ahistamisest omaette kuritegu.