Seksuaaltervise liit pidi varasema projekti raha ministeeriumile tagasi maksma

Seksuaaltervise kliinik, Mardi 3 Foto: Tiit Blaat

Äsja tuli ilmsiks, et Töötukassa on saladuslikult lõpetanud töövõime hindamise lepingud Seksuaaltervise kliinik OÜ-ga, mille omanik on Eesti seksuaaltervise liit (ESTL). See ei ole aga esimene kord, kui avaliku raha eest alustatud ESTL-i projekt on läinud lõpetamisele.