Selgest tasuta ühistranspordi plaanist on saamas erisustepundar

Palju arutelusid, segadust ja ka vastuseisu kohanud majandus- ja kommunikatsiooniministri Kadri Simsoni plaan kehtestada üle Eesti maakondlik tasuta ühistransport on muutunud nii palju, et omavalitsustel on mitmes aspektis vabad käed. See tähendab, et mõnel pool pileti eest maksma ei pea, mõnel pool peab, mõnes omavalitsuses rakendub uus süsteem 1. juulist, mõnes teises aga hiljem või üldse mitte.