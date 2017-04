Sester: riigieelarve kulusid ei kaeta vana rasva pealt, tulu tuleb maksudest

Rahandusminister Sven Sesteri sõnul viivad eelarve struktuursest tasakaalust välja investeeringud, millega soovitakse majandust stimuleerida.

Millised valdkonnad ja soovid jäid riigieelarvest välja?

Alati on rohkem taotlusi, kui riigieelarves raha jagub, see pole midagi ebatavalist. Ma ei taha minna konkreetsete taotluste tasemele, tegemist on riigieelarve strateegia mõttes tervikpildiga, mis on heaks kiidetud. Praktiliselt kõik ministrid soovisid palgafondi suurenemist, seda ei saanud soovitud mahus võimaldada. Teine, mida esile tuua, on soovid kinnisvara investeeringuteks, näiteks keskonnamaja, aga ka ERR-i stuudio. Ei saanud rahuldada ka lisaraha soovi avaliku sektori lisatöökohtade tarvis. Meie elanikkond väheneb ja avalik sektor peab sellega kaasas käima.