Kallas paneks Ratase nõunikuks hakkamisega kummalisse olukorda nii Reformierakonna kui ka iseenda.

Juba mõnda aega on poliitkoridorides räägitud, et Reformierakonna auesimees ja endine Euroopa Komisjoni asepresident Siim Kallas võiks saada Rail Balticu juures mingi olulisema rolli. Euroopa transpordivaldkonda läbi ja lõhki tundva Kallase kohta on Eesti Päevalehele öeldud, et ta võib hakata tööle Jüri Ratase erinõunikuna.