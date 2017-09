Siim Kallas hakkab valitsust Rail Balticu küsimustes aitama

Juba kevadel hakkas poliitringkondades ringlema jutt, et Reformierakonna auesimees, Euroopa Komisjoni endine asepresident Siim Kallas võiks saada Rail Balticu juures olulisema rolli. Toona öeldi Euroopa transpordivaldkonda läbi ja lõhki tundva Kallase kohta Eesti Päevalehele, et ta võib hakata tööle peaminister Jüri Ratase erinõunikuna. Kallas lükkas peaministri juurde tööle mineku väited kindlalt ümber, kuid möönis jutuajamisi, et ta võiks Rail Balticu asjus aktiivsema positsiooni võtta.