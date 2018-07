Sikkut apteegireformist: kui skeemitamise riskid realiseeruvad suures mahus, ongi väga halvasti

Tervise- ja tööminster Riina Sikkut esitas hiljuti valitsusele ettepaneku mitte toetada Reformierakonna soovi apteegireform tühistada.

Miks te toetate apteegireformiga jätkamist, mitte selle tagasipööramist?

Ravimiturgu on jube keeruline reguleerida. Nii tootjatel kui hulgimüüjatel on tugevad huvid ja kasumitaotlus. Peale selle on küsimus ravimite hinnas ja hõreasustuses, et ravimid oleksid inimestele kättesaadavad. Kui neid piiranguid arvestada, siis mis on õige viis? Ma arvan, et ei olegi õiget. Ei ole loogilist ja lihtsat otsust, et teeme nii ja siis läheb kõik hästi. Ongi väga keeruline valik.