Simson: tasuta bussid kõigile seni doteeritud liinidele. Seeder: mingit kokkulepet ei ole

Majandus- ja taristuminister Kadri Simsoni elluviidava maakondliku tasuta ühistranspordi ümber on veel kaks ja pool kuud enne rakendumist palju segast. Eelkõige seetõttu, et raske on rääkida projekti üksikasjadest, kui projekti ennast pole koalitsioonis kokku lepitud. Kuigi Simson ja majandusministeeriumi (MKM) ametnikud juba räägivad, kuidas ja kuhu tasuta ühistransport tuleb, pole see plaan IRL-ile endiselt vastuvõetav. Niisiis on olukord sama, mis eile, üleeile ja kuu aega tagasi.

Simsoni plaani järgi tuleks tasuta sõit kõigile bussiliinidele, mida seni on doteerinud riik. Erinevalt senisest arusaamast, et tasuta tulevad vaid need liinid, mis ei ületa maakonnapiire, oleks alates juulist võimalik tasuta õita ka näiteks Tartust Haapsallu.

Selliseid riigi doteeritud kaugliine, mis viivad naabermaakonda või lausa ühest Eesti otsast teise, on Eestis ligi 50. Kaks seni riigi doteeritavat kaugliini, Vändra-Tallinn ja Kilingi-Nõmme–Tallinn, on kavas muuta kommertsliinideks.