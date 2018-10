Sindi pais langeb. Üle kahe kümnendi kestnud võitlus kalade nimel hakkab lõppema

„Üks väga suur protsess on saanud lõpu või alguse – oleneb, kust poolt vaadata,” ütleb keskkonnaagentuuri pressiesindaja Valdo Jahilo kolmapäeva pärastlõunal Sindi paisu ees seisvale rahvahulgale. Keskkonnaamet saab näidata üle kahe aastakümne kestnud keskkonnavõitluse esimesi vilju: jupp paisust on lammutatud.

Kalad, kes pole suutnud seni paisust üle hüpata ja on end tulutult vastu betoonseina peksnud, pääsevad lõpuks ülesvoolu kudema. Nende hulgas on nii lõhe, meriforell, jõesilm, meritint, poolsiirdesiig, Läänemere tuur, vimb kui väikesed kalaliigid, kes on tähtsad looduskaitse jaoks. Kuigi kalade jaoks on paisu juurde loodud trepp, ei pääse nad sealt läbi. „Kevadel on näha, et kui vimb mõnel juhul pääsu ka üles leiab, siis ta kaugele ei jõua, sest poole peal on jõud otsas. Kõrguste vahe on suur ja ta peab nii palju hüppama, et ta lihtsalt ei jaksa seda teha," selgitab keskkonnaministeeriumi kalavarude osakonna juhataja Kaire Märtin.