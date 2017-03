Katri Raik on kindel, et hoone tuleb Narva kesklinna.

On vaja selgust: mis ikkagi teeks Narva kolledžist kolledži?

„Kõige raskem on saada selgus, mis see sisekaitseakadeemia Narva kolledž on. Ja kas riigil on raha selle korralikuks väljaehitamiseks. Seega: kontseptsioon ja raha. Nii halb, kui see ka ei ole,” sõnab sisekaitseakadeemia rektor Katri Raik. „Sisu rajamiseks on valmisolek olemas.”

Siseminister Andres Anvelt ütles neljapäeval, et sisekaitseakadeemia Narva kolledži rajamine toetab akadeemia seniseid arengusuundi: annab kadettidele ja ametnikele uusi praktika- ja väljaõppe võimalusi ning tõhustab Ida-Virumaa gümnaasiumite sisekaitseõpet. „Aktuaalsele kaamerale” rääkis Anvelt täpsemalt arvudest: 400 kadetti käib aasta jooksul seal praktikal, 60–70 kadetti käivad piirivalve- ja tollikolledžist piirimoodulit õppimas, on ligi 2000 täiendusõppijat ning toimub vähemalt 200 eelkoolitust gümnaasiumiõpilastele.