Siseministeerium hakkab sisserändekvoodi suurendamist arutama

Eilses Eesti Päevalehes kommenteeris majandus- ja taristuminister Kadri Simson ettevõtjate kriitikat, et praegune sisserände piirarv pärsib nende võimalusi välistööjõudu palgata, ja mainis, et probleem on siseministeeriumi tegutsematuses. „Sisserände kvoodi puhul on valitsus ootel, et siseminister tooks antud teema otsustamisele,” ütles Simson.

„Siseministeeriumis valmis juba aprilli lõpus valitsuse jaoks analüüs koos ettepanekutega sisserände piirarvu senise regulatsiooni muutmiseks," vastas Anvelt.