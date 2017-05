Siseminister Andres Anvelt: peame tagama turvalisuse laulupeol ja eesistumisel

Anvelt leiab, et arvestades ISIS-e võrgustiku suurust Euroopas, on terrorismi ennetamine olnud suhteliselt edukas. Laulupeo turvalisuse tagamiseks kasutatakse filmilikena näivaid salajasi meetodeid. Radikaliseerumise allikas ja esimene ilmnemispaik on sotsiaalmeedia.

Kas Manchesteris toimunud rünnak tähendab muutust poliitikas ja ülesannetes, mida me Euroopa Liidu eesistujana täitma peame?

Ei, kindlasti mitte, sest terrorismivastased meetmed on niikuinii Euroopa igasuguste eesistumiste viimaste kordade prioriteetide hulgas olnud. Üks, mida Eestilt väga palju oodatakse, on see, et me liigume kiiremini edasi elektroonilise infovahetuse punktides. Siin on üks suuremaid asju entry-exit-süsteem ehk kõigi liikumiste fikseerimine ja automaatne kontroll politsei andmebaaside kaudu, et kuritegelikke inimesi Euroopa piiridel maksimaalselt tabada. See on suur proovikivi, sest EL-i riikide andmebaasid on tihti väga erinevalt üles ehitatud. Paljudes riikides, kus seda ei mõisteta, asjad venivad.