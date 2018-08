SKA juht: tõepoolest on ameti töös asju, mis on jaburad, piinlikud ja absurdsed

Sotsiaalkindlustusamet (SKA) on viimasel ajal saanud kõvasti kriitikat – see puudutab rehabilitatsiooni, lapsendamist, vägivalda hooldekodudes. Egon Veermäe, kuidas teile tundub, kas SKA tegevus on ikkagi inimlik ja efektiivne?

Meie töökorraldus peab olema selline, et inimesel oleks lihtne ja mugav. Meil on aastas üle 470 000 kliendikontakti. Me peame endalt küsima, miks see inimene siia tuleb, mitte mõtlema, et seaduses on nii kirjas. Seadus ei keela meil pakkuda mõistlikku avalikku teenust. Samuti ei ole päris õige väide, et IT-süsteemid ei lase meil midagi teha. Et aga IT-süsteemi arendada, peab ise aru saama, mis muutub sisemiselt ja mis kliendi jaoks. Sellise kompetentsi kasvatamisega olengi peamiselt tegelenud. Meil on vahetunud paljud juhid ja võtmetegijad.