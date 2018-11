Soe toit töökohal, kolmekuuline puhkus iga viie aasta järel, lemmikloomatoetus – nõnda pingutab töötajate hoidmise nimel liiga vähe ettevõtteid

„Praegu on liikumist palju ja ettevõtted püüavad leida lahendusi, kuidas hoida inimesi kinni ja uusi üle meelitada. See loobki pinge, kus üks ettevõte justkui teeb midagi selleks, et kinni hoida, ja teine midagi, et sind sealt ettevõttest endale meelitada,” kirjeldas CV-Online’i turundusjuht Rain Uusen. Kusagil on töötaja jaoks murdepunkt. „Sest just sinul on see pingpongi laud kontoris – ja see võibki saada otsustavaks,” rääkis Uusen.

Ka masinaehitusettevõtte Hekotek juht Heiki Einpaul on veendunud, et „raha tööd ei tee”. „Palk pole sugugi ainus, kuigi see on kõige hõlpsamini mõõdetav motivatsioonivahend. Töötajate mingist sissetulekutasemest alates pole raha sugugi ka enam kõige tähtsam motivaator,” märkis 2016. aasta Eesti aasta ettevõtteks nimetatud firma juht.