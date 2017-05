Sõjandusterminitele kulunud raha suunatakse rauda

Kaitseministeerium kujundab terminikomisjoni tegevuse ümber, säästes sellega aastas ligi 100 000 eurot.

Eesti Päevalehele on mitu korda vihjatud, et kaitseministeerium kavatseb kinni panna kaitsevaldkonna terminikomisjoni, mis loodi 2003. aastal enne NATO-ga liitumist, et leida NATO-s kasutatavatele ingliskeelsetele sõjandusterminitele õiged ja täpsed emakeelsed vasted.

Terminikomisjoni aseesimees ajaloolane Toomas Hiio kinnitas, et kuuldused komisjoni töö lõpetamisest on ka temani jõudnud, kuigi ametlikult pole ministeerium komisjoni liikmeid veel teavitanud. „Aga riigikaitse eesmärk ei ole mitte ainult väljaõpe ning relvad, padrunid ja mürsud ladudes, vaid Eesti Vabariigi kaitsmine ja tema põhiseaduses sätestatud väärtuste alalhoidmine. Nende väärtuste hulgas on olulised keel ja kultuur. Padrunid ja mürsud peavad olema, aga need on millegi jaoks,” lausus Hiio.