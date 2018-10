Sõna sõna vastu: Laine Randjärve tüli Eesti Kontserdi nõukoguga

Tänavu juunis kuulutas Eesti Kontsert välja konkursi juhatuse uue liikme leidmiseks. Eesti Kontserdi veebilehe töökuulutusel seisis, et tööle asumise aeg on 2019. aasta 1. veebruar. Augusti keskpaigaks oli teiste seas kandidatuuri üles seadnud endine kultuuriminister, reformierakondlane Laine Randjärv. 13. septembril korraldas Eesti Kontserdi nõukogu koos ekspertidega kandidaatidega vestlused ja üksmeelselt otsustati Laine Randjärve kasuks.

Sündmustejada, mis saab alguse 13. septembril pärast kella 11.43, kui Eesti Kontserdi nõukogu nüüdseks juba endine esimees Indrek Laul teavitas Laine Randjärve konkursi võidust, on võrdlemisi segane.

Randjärv ütles Eesti Päevalehele, et kandidaadivestluse käigus ei arutatud töötingimusi, seda kinnitas ka Laul. „Ma ei teadnudki, et tööle tuleks asuda 1. veebruarist. Jah, seda saanuks loogiliselt järeldada, kuivõrd Jüri Leiteni leping lõpeb 31. jaanuaril, aga me ei rääkinud sellest,” möönis Randjärv. Ta kinnitas, et andis 13. septembril Laulule teada, et soovib tööle asuda kaks kuud hiljem, tuues põhjuseks oma doktoritöö, millele jäänuks pärast riigikogu senise koosseisu volituste lõppemist rohkem aega pühenduda. Laul aga ütles, et Randjärv ei palunud pikendust kahe kuu jagu, vaid lubas alustada tuleva aasta 1. märtsil.