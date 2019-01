Soolaste linnatänavate saladus

Ja seda kulub Tallinna kesklinnas palju, olenevalt ilmast, täpsemalt õhutemperatuurist, aga ka muudest teguritest 15–60 tonni ööpäevas. Seega võib soola tee ruutmeetri kohta kuluda kümnest grammist kuni mitu korda suuremate kogusteni. Sool veetakse Tallinna Valgevenest ja Saksamaalt ning sügisel varutakse seda lattu 3000 tonni. Sool (NaCl) toimib kuni kaheksa-üheksa külmakraadini. Kaltsiumkloriid (CaCl) on tibake kangem ja mitu korda kallim kui sool ning sulatab jääd veel 15–16 külmakraadi puhul. Tavaliselt kasutatakse kaltsiumkloriidi veega lahustatud kujul ja selleks, et kuiv kloriid ei lendaks tänavalt minema. Näiteks Tänavapuhastuse AS haldab ja hooldab Tallinna tänavaid ning Kristiine linnaosavalitsus kõrvaltänavaid kokku üle miljoni ruutmeetri.