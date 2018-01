Soome haridusuuring: eliitkoolidel polegi erilist kasutegurit

Soome majandusuuringute instituudi VATT juhtivteadur ja Helsingi ülikooli õppejõud Mika Kortelainen rääkis eile Estonian Business Schooli korraldatud majanduskonverentsil Soome hariduskorraldusest ning sealsete eliitkoolide fenomenist. Kortelainen on uurinud, kuidas mõni kindel keskkool või gümnaasium mõjutab õpitulemusi nii lühikest aega (näiteks keskkooli lõpueksamite hinded) kui ka pikema aja jooksul (edu ülikoolides või tööturul). Üks tema uuringute põhilisi tulemusi näitab, et Soomes on keskkoolidevahelised erinevused üsna väikesed.