Soome linnaplaneerija: Tallinn on autode linn. Pange suveks Narva maantee üks pool kinni!

Tallinna südalinna ootab ees suur ümberkujundamine. Soome urbanist usub, et enne suuri ümberkorraldusi tuleb muudatusi linnaruumis lihtsalt katsetada.

Möödunud nädalal Tallinnas käinud Helsingi linnaplaneerija ja aktivist Timo Hämäläinen on koos teiste Soome aktiivsete linnaplaneerijatega andnud märkimisväärse panuse sellesse, et põhjanaabrite pealinna uus üldplaneering arvestaks tänapäevaseid linnaplaneerimispõhimõtteid. „Ma arvan, et Eestis ei ole veel sellist avalikkuse kaasamise kultuuri. Soomes on kodanike tahtmiste arvesse võtmine juba planeerimise osa ja kodanikel on ka palju võimalusi arenduste kohta oma arvamus öelda,” sõnas Hämäläinen.