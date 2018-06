Soome on patsientidele ohtlikuks kuulutanud 13 Eesti arsti. Paljud neist töötavad siin edasi

Soome rahvusringhäälingu Yle uuriv toimetus MOT avaldas hiljuti loo sellest, et Soome terviseamet Valvira on viimaste aastate jooksul 13 Eesti arsti arstina töötamise õigust piiranud või selle tühistanud. Arstide nimesid Yle ei avaldanud. Eesti Päevaleht selgitas välja, kes nad on ja mis neil Soomes juhtus.

Selgus, et 13 arstist kuus töötavad nüüd jälle Eestis. Üks neist on hambaarst Dmitri Filippenko, kelle sekeldustest nii Soomes kui ka Eestis oleme juba korduvalt kirjutanud. Viimati kirjutasime, kuidas Filippenko on juba Eestiski patsiente vigastanud. Näiteks tekitas hambaarsti ebaprofessionaalne töö ühele naisele kõnedefekti.