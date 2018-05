Soome peaminister Juha Sipilä: Tallinna-Helsingi tunnel on olnud kui unistus, aga see muutub üha realistlikumaks

Eelmisel aastal tähistas Soome riik 100. sünnipäeva ja mind natuke üllatas, kui palju eestlased seda kaasa tähistasid. Kasvõi see, et minu isa võttis osa ühest „Soome 100” fotokonkursist. Sama innukalt on soomlased kaasa elanud Eesti riigi juubelile. Kas see üllatab teid?

Mina muidugi soovin ka Eestile juubeliaasta puhul õnne. Sellel sõprusel on pikk ajalugu. Soomlased on juba harjunud laevaga Eestis käima ja vastupidi, inimesed töötavad vabalt teisel pool lahte ja me oleme niivõrd kokku kasvanud. Nii et see ei üllata mind, et nad soovivad üksteise tähtpäevi koos tähistada. Usun, et suvel näeme seda eriti palju.