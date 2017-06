Sõõrumaa valimisliit võib künnist ületades saada uue Tallinna koalitsiooni kaalukeeleks

Urmas Sõõrumaa on senini Tallinna vaadanud Rotermanni kvartalist. Nüüd proovib ta valimiste kaudu linna juhtimise juurde jõuda.

Oma valimisliiduga kohalikele valimistele minev Urmas Sõõrumaa võib mõjutada Tallinna poliitilist tulevikku, küsimus on, kas tema kandideerimine on seotud ärihuvidega.

Eile teatas Eesti olümpiakomitee president suurärimees Urmas Sõõrumaa, et kavatseb Tallinnas kohalikeks valimisteks kokku panna oma valimisliidu. Teda tundjad ütlevad, et niisama Sõõrumaa tuult nuusutama ei tule ja kui ta valimisliidu juba avalikustas, siis selle ta ka teeb. See käik võib aga tugevalt mõjutada seda, mis Tallinna juhtimisest pärast valimisi saab. Ja võib-olla isegi suunata Keskerakonna saatust.