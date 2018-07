Sotsiaaldemokraatide veteranpoliitikud: esimeest vahetada pole vaja, Saar las küpseb veel

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna üks asutaja ja partei praegune juhatuse liige Marju Lauristin usub, et kultuuriminister Indrek Saarel on ainest saada ühel päeval erakonna esimeheks, kuid selleks tuleb tal veel küpseda. Küsimus Saare ambitsioonist sotside esimeheks tõusta kerkis Eesti Ekspressis avaldatud loost, kus kirjutati, et Saar tahab Jevgeni Ossinovski parteijuhi kohalt tõugata.