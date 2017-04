Sotsiaalkindlustuse kriis: rehabilitatsiooniks mõeldud raha sai aasta kahe esimese nädalaga otsa

Jaanuarist alates on pandud järgmise aasta alguseni rehabilitatsiooniteenuste ootele 403 last ja 377 täiskasvanut. Uusi taotlejaid lisandub iga päev.



Samuti ei võeta aasta algusest uus abivajajaid erihoolekandeteenustele, sest raha on otsas.

Sotsiaalkindlustusamet peatas juba jaanuaris uute taotlejate pääsu rehabilitatsiooni- ja erihoolekandeteenustele, sest selle aasta raha on otsas. Hoolimata sellest, et valdkonna reformi on sotsiaalministeeriumi juhtimisel aastaid ette valmistatud.

Ameti selle aasta rehabilitatsiooniteenuste eelarveks oli kavandatud 7,5 miljonit eurot, ent ametnikud pidid juba jaanuari keskel tõdema, et uutele abivajajatele pole enam võimalik sel aastal rehabilitatsiooniteenuseid osutada. „17. jaanuar oli see kuupäev, kui me teenuseosutajaid sellest informeerisime. Inimeste jaoks tähendab see, et 2017. aasta alguses järjekorda pandud pääsevad teenusele alles aasta pärast ehk 2018. aasta alguses,” selgitas sotsiaalkindlustusameti sotsiaalteenuste osakonna juhataja Raivo Piiritalo.