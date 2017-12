Sotsiaalmaja elanik kurdab pidevalt valitseva terrori üle

„Siin on väga raske elada,” ütleb peagi 60-aastaseks saav Igor Toršin. Tervise halvenemine on ta toonud Tallinna linnale kuuluvasse sotsiaalmajutusüksusse, mis asub aadressil Akadeemia tee 34. Toršin teab, et sellest rääkimine on talle ohtlik ja ta võib elukohast ilma jääda, kuid otsustas seda siiski teha. Tema sõnul kannatavad sotsiaalmajas valitseva terrori all teisedki elanikud, kes lihtsalt ei julge sellest rääkida. „Juhtkond eirab selle kümne protsendi korralike inimeste palveid, kes majas elavad,” lausus ta.