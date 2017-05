Sotsiaalministeerium ootab Punaselt Ristilt esmaabiraamatu vigade parandamist

Punane Rist ignoreerib probleemi ega ole isegi alustanud teose ülevaatamist.

Eesti Päevaleht avalikustas eile, et Eesti Punase Risti uude esmaabiraamatusse on sattunud vigu, mistõttu võib raamatu järgi tegutsev abiandja kannatanut veelgi rohkem vigastada. Vead sattusid teosesse, sest selle autor dr Kuulo Kutsar ei pidanud vajalikuks lasta spetsialistidel käsikirja retsenseerida ega isegi toimetada.

Sotsiaalministeerium ootab nüüd Punaselt Ristilt vigade parandamist. „Üldiselt on terviseteemalistel väljaannetel ka sama ala ekspertide seast retsensendid. On kahetsusväärne, et konkreetse raamatu puhul enne väljaandmist eelretsenseerimist ei tehtud. Loodame autori ja kirjastaja tegutsemisele, et eksitav info saaks raamatus korrigeeritud,” ütles ministeeriumi terviseala asekantsler Maris Jesse.