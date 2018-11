Sotsid kinnitavad, et astmelist tulumaksu ei tule. Palju kriitikat pälvinud praegust süsteemi ei hakata üldse remontima

Riigikogu esimees Eiki Nestor ütles, et sotsiaaldemokraadid on arutanud, kui palju peaks järgmiste riigikogu valimiste järel üldse maksusüsteemi puudutama. Tema sõnul on maksutemaatika ületähtsustatud, maksusüsteemist loodetakse liiga palju.

Endiselt kehtib Nestori sõnul põhimõte, et vähem teenivate inimeste maksukoormust tuleb leevendada. Sel aastal hakkas kehtima 500-eurone tulumaksuvaba miinimum. Nestori sõnul on selle probleemiks keerukus, aga uuele süsteemile tuleks anda natuke aega, et inimesed jõuaksid sellega harjuda.

500-eurose maksuvaba miinimumi tõehetk saabub järgmisel aastal tuludeklaratsioonide esitamise ajal. Kuna maksuvaba miinimumi arvestus käib aasta kaupa, on võimalik nii see, et riik küsib enammakstud tulumaksu tagasi, kui ka see, et inimene on maksnud liiga palju tulumaksu ja ta saab selle tuludeklaratsiooniga tagasi.