Sotsid otsivad väljapääsu teise eelistuse staatusest

Sotsiaaldemokraatlik Erakond on valitsuse suuruselt teine jõud. Koalitsiooni suurim partei Keskerakond on pidevalt avalikkuse tähelepanu all, väikseim partner IRL püsib nn sisemise õõnestajana samuti pildil. Sotsidega seostub praegu peamiselt üksnes alkoholivastane võitlus. Siin ongi nende probleem: selle teemaga riigikogu valimistele ei purjeta, aga ka teisi ideid ei paista praegu kuskilt. Otsustamise aeg on järgmise aasta jaanuaris.