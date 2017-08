Poliitilistes kuluaarides otsitakse endiselt põhjusi, mis põhjustas ikkagi Yana Toomi meelemuutuse sisuliselt 25. tunnil jääda Keskerakonna ridadesse selle asemel, et ühineda Edgar Savisaare valimisnimekirjaga. Isegi mõned keskerakondlased muigavad, et ju sai Toom viimasel hetkel kõne Moskvast, kust teda noomiti, et pole mõtet valimisteks liituda marginaalse nimekirjaga, mis varem või hiljem kaardilt kaob.