Spikker sisseastujale: mida minna õppima? Kõige rohkem on Eestis puudu insenere

Lähinädalate jooksul esitavad tuhanded Eesti noored ülikoolidesse, rakenduskõrgkoolidesse ja kutseõppeasutustesse sisseastumisavalduse. Sihtasutus Kutsekoda on analüüsinud, kui palju ja milliste oskustega inimesi on Eesti tööturul lähitulevikus vaja, ja annab neile head nõu: õppige inseneriks, sest neist on kõige suurem puudus.

„Selle teadmise pealt, mis meil praegu on, soovitaksin mina kindlasti minna õppima tehnilisi erialasid,” ütles Kutsekoja juhatuse liige Tiia Randma. See ei tähenda ainult soovitust omandada pigem rakenduskõrgharidus või kutseharidus. Ka kõrgharidusega insenere on Eesti tööstusse hädasti vaja. „Mehaanikainsenerid, ehitusinsenerid, vee-, kanalisatsiooni-, kütteinsenerid… Võime laskuda detailidesse, aga põhiliselt on vaja eri valdkondade insenere,” nimetas ta.

Kutsekoda on 2016. aastast uurinud Eesti majandusvaldkondi, vaadanud töökohtade suhet lõpetajate hulgaga ning arutanud ekspertide ja tööandjatega, millised võiksid olla suundumused. Nende analüüside tulemused on esitatud artikli kõrval: kus võib tulevikus Eestis kergemini tööd leida ja kus on ehk töötajaid liiga palju.