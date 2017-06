Südalinna sümbol Tallinna Kaubamaja lammutatakse

Uue maja arhitektuurikonkurss kestab sügiseni, ehitustööde algust ei julge Kaubamaja veel prognoosida.

Tallinna Kaubamaja Grupi plaan 1960. aasta suvel avatud Kaubamaja hoone lammutada ja selle asemele midagi moodsamat ehitada on teada juba paar aastat. Sellegipoolest mõjus eilne teade arhitektuurikonkursi alustamisest ootamatult, sest sai lõplikult selgeks, et mitmele põlvkonnale tallinlastele tuttav maja võetaksegi maha.

Kaubamaja juba 15 aastat juhtinud Raul Puusepp ütles, et tal pole vanast majast kahju. „Ei ole kahju, sest igal asjal on oma koht omas ajas. Seda väljakut ja kohta linnas, kuhu Kaubamaja toona ehitati, pole enam linnapildis olemas. Ka kaubandus on ju kõvasti arenenud ega ole enam sama mis 1960-ndatel,” selgitas AS-i Tallinna Kaubamaja Grupp juhatuse esimees Puusepp.